¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ç¡È¤¤¤Á¤Ð¤óÂÎ¤òÄ¥¤ë¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï?¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ä¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò¡Ù1»þ´ÖSP(19Æü23:15¡ÁÊüÁ÷)¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂÎ¤òÄ¥¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï6¿Í¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
º£²ó¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç! ¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¤é¡È¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡É¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
Æ±´ë²è¤Î¼ýÏ¿Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼ýÏ¿¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂÎ¤òÄ¥¤ê¤½¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï?¡×¤È¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ß¤Ã¤Á¡¼(Æ»»Þ½ÙÍ¤)¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤ËÂçÀ¾Î®À±¤â¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¡¢º£Æü¤¹¤´¤¤Ä´»Ò¤¤¤¤!¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë´ë²è¤â¤¢¤ê¡¢Æ»»Þ¤ÏÆ£¸¶¤È¤È¤â¤Ë¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë!¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ»»Þ¤â¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ!¡×¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°Õ³°À¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¡Ä¡Ä³Ì¤òÇË¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï6¿Í¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
º£²ó¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç! ¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¤é¡È¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡É¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë´ë²è¤â¤¢¤ê¡¢Æ»»Þ¤ÏÆ£¸¶¤È¤È¤â¤Ë¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë!¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ»»Þ¤â¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ!¡×¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°Õ³°À¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¡Ä¡Ä³Ì¤òÇË¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£