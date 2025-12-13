Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡ÂÐÃæ¹ñÀ¯ºö¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó»ý¤Á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç·ù¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±£³Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤ÇÃæ¹ñ³¤·³¤ÏÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤â°µÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬°¤¤¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤À¤±¤É¤â¡Ø¹â»ÔÈ¯¸À¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÅ±²ó¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤ËÎ©¤Ä¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Ï×ø³å¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï¸À¤¦»ö¤òÊ¹¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Â¹¡¢»Ò¤ÎÂå¤ËÉ¬¤ºÇúÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ãæ¹ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¼°Ò¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â»Ô¼óÁê¤âÀïÁè¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÂ¹¡¢»Ò¤ÎÂå¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤È¤Þ¤È¤â¤Ê¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¹ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤½¤ì¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î·ë²Ì¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤è¤¯¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ø»Ö¤é¤¯¤Ï¹â»Ô¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó»ý¤Á¤À¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢»ä¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤ó¤ÆÂç·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÐÇË¡ÊÌÐÁ°¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¢¤ó¤Ê¤ËÃ¡¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£