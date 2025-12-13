À¾ÈªÂç¸ã¤Î¡È´°àú¡É¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ËÂç¶¶ÏÂÌé¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¡Ö¤Û¤Ü°Ê²¼Æ±Ê¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò¡Ù1»þ´ÖSP(19Æü23:15¡ÁÊüÁ÷)¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã
¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï6¿Í¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢1»þ´ÖSP¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤Ï¡ÖÁ°¿È¤Î¡Ø¤Þ¤À¥¢¥×¥Ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î?¡Ù¤Ç¤â¡¢1»þ´ÖSP¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ØµÕÅ¾ÃË»Ò¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âSP¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆSP¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£TVer¤Ç¤â¤¹¤´¤¤´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£µîÇ¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤Ç1»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´§ÈÖÁÈ¤Ç1»þ´ÖSP¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤Î´°àú¤ÊÀ¾Èª¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢Â³¤¤¤ÆÏÃ¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¤â¡Ö¤Û¤Ü°Ê²¼Æ±Ê¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
