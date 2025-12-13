Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÂçµÕÉ÷¤«¤é1½µ´Ö¡ÄÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬4¶¯¡¢Å·Å¨·âÇË¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¸ìÀ¼±ç¤ËÇ³¤¨¤¿
WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥Ä¥¢¡¼¾å°ÌÁª¼ê¤¬½¸¤¦WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤Ï13Æü¡¢¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡¢Æ±6°Ì¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à»àÆ®¤ÎËö¤Ë4-3¤ÇÇË¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢19ºÐ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£3ÅÙ½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¤âÆÏ¤¤¤¿½à¡¹·è¾¡¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÎôÀª¤«¤éÀ¹¤êÊÖ¤·¤ÆÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤Ë12-14¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥²¡¼¥à¤Ï11-8¤ÇÃ¥¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï5-10¤«¤éÅÜÅó¤Î7Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè4¥²¡¼¥à¤â½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È°µÅÝ¡£¤³¤³¤«¤é¥ë¥Ö¥é¥ó¤ËµÕ½±¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡WTTÂç²ñ¤Ç¥ë¥Ö¥é¥ó¤«¤é½é¾¡Íø¡£¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î30Æü¡Áº£·î7Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢´ÑµÒ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï11Æü¤Î1²óÀï¤Ç¥´¥¸¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¾¡Íø¸å¡¢¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
