¡Ö¶»¤ÏËÜÊª¡×¤ÈÌÀ¸À¡ªCM¤¬ÊªµÄ¤ÎÊÆ½÷Í¥¡¢¤¦¤½È¯¸«´ï¤Ë¤âÈ¿±þ¤»¤º¡¡¶¦±é½÷Í¥¤¬¡ÈÄÉµá¡É
¡¡ÊÆ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤ー¥°¥ë¡×¤ÎCM¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿½÷Í¥¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¶»¤ÏËÜÊª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ÊÀþÈþ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥·¥É¥Ëー¤¬¡ÖThe Housemaid¡×¤Î¶¦±é¼Ô¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥»¥¤¥Õ¥é¥¤¥É¤È¤Î¶¦Æ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤¦¤½È¯¸«´ï¤ËÄ©Àï¡¢¤½¤ÎËËþ¤Ê¶»¤¬À°·Á¼ê½Ñ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é¤³¤½!?¶»¤ÎÀ°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ÉÄ¾µå¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¥¢¥Þ¥ó¥À
¡¡¡Ö¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥§¥¢¡×¤Î¤½¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¤Ç¥¢¥Þ¥ó¥À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¶»¤ÏËÜÊª¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥·¥É¥Ëー¤Ï¡Ö¤½¤¦¤è¡×¤È²óÅú¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Þ¥ó¥À¤¬¡Ö¤½¤³¤Ë²¿¤«¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤â¤¤¤¸¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤½È¯¸«´ï¤â¥·¥É¥Ëー¤¬¿¿¼Â¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥É¥Ëー¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Õ¥£¥éー¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃí¼Í¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë