£Ê£²Æ£»Þ¤¬£Í£Æ¿ùÅÄ¿¿É§¤È·ÀÌó¹¹¿·¡¡ºßÀÒ£·Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±ËêÌîÃÒ¾Ï¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ê£±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Ì´¡×
¡¡£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£±£³Æü¡¢£Í£Æ¿ùÅÄ¿¿É§¡Ê£³£°¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ùÅÄ¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ËÅö»þ£Ê£³¤ÎÆ£»Þ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤Ï£²£¸»î¹ç½Ð¾ì¤Ç£Ê£²¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Íèµ¨¤ÇºßÀÒ£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤êÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤®¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÆ£»Þ¤Ç£Ê£±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬º£¤ÎËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ£»Þ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎÌ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÆ£»Þ¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¿·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÈá´ê¤Î£Ê£±¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£