È¢º¬±ØÅÁ£±£µÇ¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÂç¤Î¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¤ÏÍèÇ¯£³·î¤ËÅìµþ¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥óÍ½Äê
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£µ£°Ç¯Ï¢Â³£¹£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅÁÅý¹»¤ÎÁáÂç¤¬£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î½êÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹çÆ±¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¤Ç£¹¿Í¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ç¼ó°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è£²°Ì¤Ç¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤Î¡Ö£³ËÜÃì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£±£¶¿Í¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£±Ç¯´Ö¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹çÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±ýÏ©¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±ýÏ©¤Ç¤É¤³¤ì¤À¤±Ãù¶â¤òºî¤ì¤ë¤«¡¢¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¹©Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯£³·î£±Æü¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¹©Æ£¤ÏÌÀ³Î¤Ë£²£°£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²»þ´Ö£¸¡Á£¹Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹õÅÄÄ«Æü·¯¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬»ý¤ÄÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£¶Ê¬£µÉÃ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£