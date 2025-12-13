¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¶Ó¿¥¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ø¥Ö¥ó¤òÈò¤±¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¡¡Âè56²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè56²ó¡Ê15Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢¶âÇû¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤ªã±¤¤¤ò´«¤á¤ë¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤º¡¢´Î¿´¤Î¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ø¥Ö¥ó¤òÈò¤±¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¤¿¤á¥È¥¤ÏÀ®¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿ôÆü¸å¡£½Ð¶ÐÁ°¤Î¥È¥¤ò¶Ó¿¥¤¬Ë¬¤Í¤ë¡£¶Ó¿¥¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªã±¤¤¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀâÌÀ¤ò¥È¥¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄÌÌõ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤È¡¢¤ªã±¤¤¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¡£
