¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸½ºßÂè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ËªÃ«Úç³¤¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ØÄË¤ò¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê´¨¤¯¤ÆÅß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ËªÃ«¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë±ÉÍÜ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤«¡¢¸ýÆâ±ê¤ä¤é¤â¤Î¤â¤é¤¤¤ä¤é¡Ä¼£¤ê¤âÃÙ¤¯¤ÆÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü¤¤¤Ä¿ØÄË¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÎ×·î¡×¡ÖÀµ»º´ü¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡Ä!ÉÔ»×µÄ¤Ê¤«¤ó¤¸!!¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£