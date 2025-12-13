¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¡»àÆ®À©¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡¡Ä¾Á°¤ËËå¡¦ÈþÏÂ¤¬ÇÔÂà¤âÆüËÜÀªºÇ¸å¤ÎºÖ
¡¡¹á¹Á¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê22¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê19¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4¡½3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï6Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿6¥²¡¼¥à¤òÁ´¤ÆÍî¤È¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸F¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¤â0¡½3¤Î´°ÇÔ¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢»î¹çÁ°¤ËÌ¾Á°¤ò¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤¬¼«¿È¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Áª¼ê¤Ë¤ÏÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÄ¶¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¹Á³«ºÅ¤Îº£Âç²ñ¤Ï½éÀï¤«¤éËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£11Æü¤Î1²óÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥´¥¸¤ò4¡½2¤Ç²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1¥²¡¼¥à¤ÏÂçÀÜÀï¤ÎËö¡¢12-14¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ò11¡½8¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥²¡¼¥à¤Ï5¡½10¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤ÈÂè4¥²¡¼¥à¤â11¡½3¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤âÆñÅ¨¡£Âè5¥²¡¼¥à¤Ï8¡½11¡¢Âè6¥²¡¼¥à¤Ï7¡½11¤ÇÍî¤È¤·3¡½3¤Ë¡£¾¡Éé¤ÎºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤ò11¡½9¤ÇÀ©¤·¡¢·ãÆ®¤ÎËö¡¢Á°²ó¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åçµ±¶õ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀËå¤ÎÈþÏÂ¤¬ÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¡£º£Âç²ñ¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀª¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿·»¤¬¡¢½é¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£