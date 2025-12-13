17ºÐ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÈJK¡É¤¬Áà¤ë¡È°¦¼Ö¡É¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¶Ã¤¡¡Ìó25Ç¯Á°¤Î¥Û¥ó¥À¡ÈÌ¾¼Ö¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡ÊÌðºî·ó¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE! in £Õ£Ó£Á 2»þ´ÖSP ½é¤Î³¤³°¥í¥±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤Ë¤«¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î³¤³°¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä17ºÐ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÈJK¡É¡õ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬¶Ã¤¤¤¿¡É°¦¼Ö¡É¤ÎÌó25Ç¯Á°¤Î¥Û¥ó¥À¡ÈÌ¾¼Ö¡É
¡¡2011Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é15Ç¯ÌÜ¡¢º£²ó¤¬ÈÖÁÈ½é¤Î³¤³°¥í¥±¡£½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤ÎÆüËÜ¼Ö¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï76Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö»á¡£¥¢¥á¥ê¥«¤é¤·¤¤¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¾®ÌÚ¤¬¡Ö¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¤¤µ¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÆÇÀå¤òÈô¤Ð¤¹¡£
¡¡°ì¹Ô¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ø¡£2¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜµì¼Ö¤¬¡£¤Þ¤º¤ÏÆü»º¡Ø¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ù¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¤½¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥«¥¹¥¿¥à¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥À¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤Î°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ä¡£
¡¡20Âå¤«¤éÆüËÜ¤Ç6Ç¯´ÖÆ¯¤¡¢ÆüËÜ¤Îµì¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç100Âæ¤â¤ÎÆüËÜ¼Ö¤ò½êÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤À¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢·Ú¥È¥é¤äÀ¤³¦¤Ë°ìÂæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¹¤®¤ë¥Ï¥³¥¹¥«¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç1ÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¡£¹ë²÷¤¹¤®¤ë¿©»ö¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë2¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö»á¤Ï¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¤¿¤á¤ËÃç´Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯ÆüËÜ¼Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ö¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤é¤Ã¼Ö¤¤¡ª¡ªin USA¡×¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤Î½÷¤Î»Ò¤â¡£¤³¤Î17ºÐJK¤¬Áà¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜ¼Ö¤È¡¢¤½¤Î¼Ö¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¶Ã¤¯¡£Â¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤¿ÆüËÜ¼Ö¤¬¡¢Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
