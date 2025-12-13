¡Ö¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Àîºê½¡Â§¤¬¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢³ÚÅ·ÆâÌî¼ê¤Î¼ÂÌ¾
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¸½ºß¤âÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀîºê½¡Â§¡Ê44¡Ë¤È¡¢ºå¿À¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤Î¡ÈÆ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥à¥Í¥ê¥ó¤³¤ÈÀîºê¤¬Ì©¤«¤Ê¡ÈÌîË¾¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¸Àde¤É¤ó¤Ê¤Ò¤È¡©¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤¤¿¥à¥Í¥ê¥ó¡£¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡ª¥à¥Í¥ê¥ó¥º¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥à¥Í¥ê¥ó¤Ï¡ÖÈà¤¬¤Þ¤À18ºÐ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î1Ç¯ÌÜ½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ò·§ËÜ¤ÎÊì¹»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¥à¥Í¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤Ï¡ÄËÍ¤ÏÅö»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Èº£Æü¤«¤é¤ªÁ°¤Ï¥à¥Í¥ê¥ó¥º¤À¡ª¡É¤È¡×¤È¤Þ¤º¤Ï·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¶¯°ú¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àîºê¤ÏÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥à¥Í¥ê¥ó¥º¡×¤Ë¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ªÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ªÈ´¤±¤Æ¤Ê¤¤¡ªÃ¦Âà¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸½ºß¤â¡Ö¥à¥Í¥ê¥ó¥º¡×¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÈÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î½¡¤È¡Ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î½¡¤âÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤¢¤È½¡»³¤¯¤ó¤âÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤È³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤â¡Ö¥à¥Í¥ê¥ó¥º¡×¤ËÆþ²ñ¤µ¤»¤ë¤ÈÌ©¤«¤Ê¡ÈÌîË¾¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤À¤¢¤Î2¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£