¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¤¡¼¥Û¥ë¡¦¥Ö¥ë¥·¥íÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÄó°Æ¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ËÎÎÅÚÌÌ¤Ç¼«¹ñ¤ËÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÇ§¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÏÂÊ¿³°¸ò¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï´í¸±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥¦¤Ç5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ö¥ë¥·¥í»á¤ÏÂçÅýÎÎÉÜ¤Ç³°¸ò¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¤Ï·³»ö¤ä¹ñºÝË¡¤ÎÀìÌçÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤·¡¢ÊÆÂ¦¤Ç¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌ¼Ì»¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£