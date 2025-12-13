¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµùÁ¥¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤«¤éÊü¿å¤Ê¤ÉË¸³²¹Ô°Ù¡¡3¿Í¤±¤¬¡¡Æî¥·¥Ê³¤
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¡¢µùÁ¥¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤«¤é¤ÎÊü¿å¤ò¼õ¤±¡¢µù»Õ3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÆîº»½ôÅçÉÕ¶á¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµùÁ¥¤ª¤è¤½20ÀÉ¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤«¤éÊü¿å¤Ê¤É¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÁ¥¤ÎÊü¿å¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Îµù»Õ3¿Í¤¬ÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¡¢µùÁ¥2ÀÉ¤¬½ÅÂç¤ÊÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÁ¥¤Ïµß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÎÁ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢µÞÀÜ¶á¤Ê¤É¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò¼é¤ê¡¢µùÌ±¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤è¤ê¤â¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£