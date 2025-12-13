¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¶ì¼ê¥ë¥Ö¥é¥ó¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹½é¾¡Íø¡¡¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤â´Ó¤¤¤¿¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¾¡Íø¤Ä¤«¤à¡¡¡ÒWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ó
¡þWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025 Ä¥ËÜÃÒÏÂ 4-3 ¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê13Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á¡Ë
Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬¡¢Æ±6°Ì¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤Ë¤Ï2024Ç¯°Ê¹ß¡¢5²óÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÂè1¥²¡¼¥à¤Ï¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï12-14¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥é¥ê¡¼¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£Àè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤ÈÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ11-8¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È1-1¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÅ¾¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£5-10¤ÈÀè¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»9-10¤ÈÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤È¡¢¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È11-10¤È¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç12-10¤È¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4¥²¡¼¥à¤â½øÈ×¤ËÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¡£¶¯ÂÇ¤ò²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¹¶¤áÂ³¤±¡¢¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤âÉ¬»à¤ËÊÖ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÃå¼Â¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²Â³¤±10-2¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï11-3¤È¤³¤Î¥²¡¼¥à¤âÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È¤·¡¢¤¢¤È1¥²¡¼¥à¼è¤ì¤Ð¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Âè5¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8-11¤ÇÍî¤È¤·¡¢Âè6¥²¡¼¥à¤âÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È7-11¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3¥ª¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÂè7¥²¡¼¥à¡£½øÈ×¤Ï¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¥é¥ê¡¼¤ÇÂÇ¤ÁÉé¤±3-6¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤ÁÊÖ¤·6-6¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤âÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬µÕÅ¾¤·11-9¤Ç¼è¤ê¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È4-3(12-14¡¢11-8¡¢12-10¡¢11-3¡¢8-11¡¢7-11¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£