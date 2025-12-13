¡ÖANA·Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¹Ò¶õ¡×¤Ë¡É¶Ã°Â±¿ÄÂ¡É¸½¤ë¡ª 3·î¤Ë±¿¹Ò½ªÎ»Í½Äê¡Ä¾è¤êÇ¼¤á¤Ë¤¤¤¤¤«¤â¡©
15Æü¤Þ¤Ç
¡¡ANA¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖAirJapan¡×¤Ï2025Ç¯12·î11Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢À®ÅÄ=¥Ð¥ó¥³¥¯Àþ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖHoliday Season SALE¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖANA·Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¹Ò¶õ¡×¤Î²÷Å¬µÒ¼¼¤Ç¤¹
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î6Æü¤«¤é3·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£±¿ÄÂ¤ÏÀ®ÅÄÈ¯ÊÒÆ»¤Î¡ÖSimple¡×¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯Àþ¤¬1Ëü4500±ß¤«¤é¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤¬1Ëü800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤Ï¡¢½ôÀÇ¹þ¤ß¤Ç1Ëü4960±ß¤«¤é¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºÇ°ÂÃÍ±¿ÄÂ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PayPay¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç·èºÑ¶â³Û¤Î5%Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï±¿ÄÂ¤ËÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäºÂÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉôÀßÄê¤Î¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ·ô¤ä³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢AirJapan¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AirJapan¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë±¿¹Ò¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇANA¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃ»¡¦Ãæµ÷Î¥¹ñºÝÀþ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿»±²¼¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥¢¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òÊìÂÎ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À®ÅÄ¡Á¥½¥¦¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀþ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑµ¡ºà¤ÏANA¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787¤ò²þ½¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢LCC¿å½à¤Î¼êº¢¤Ê±¿ÄÂ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ï2026Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î±¿¹Ò¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÇÛÀþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î,
ÀÅ²¬,
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¹©¾ì