¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¡ÀéÍÕ¡¡1¡½0¡¡ÆÁÅç¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÆÁÅç¤Î21Ç¯°ÊÍè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£ÁýÅÄ¹ªºî´ÆÆÄ¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö2²ó¤â¾º³Ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡Ê11·î29Æü¡¦Ä¹ºêÀï¡Ë²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤ÏÍ¦´º¤ËºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡Ê¤ÎÇÔ°ø¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë16ËÜ¡£ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£¸åÈ¾Áá¡¹¤ÎÉé½ý¸òÂå¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿MFÅÏÂçÀ¸¤Î¡È»×¤¤¡É¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¼Ô¤ÈÉé¤±¤ë¼Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ËÍ¤Ï¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤âÁª¼ê¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£J2ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Î·ø¼é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£