¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¥¤¥Þ¥¯¥ËÈÈ¿ÍÀâ¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Û¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î³¨¤Ë½ÅÂçÉúÀþ¤«¡Ö¥Ò¥ó¥È¡©¡×¡Ö¤³¤Î£²Ëç¤Ã¤Æ¡×¥É¤Î»Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ï£±£³Æü¤ËÂè£¹ÏÃ¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°¤ÏÈÈ¿Í¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬¿·¤¿¤Êµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Í»¡³¦·¨¤ÇÈÈ¿ÍÀâ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¤¥Þ¥¯¥Ë¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Ë¨²Î¡ÊÅÄÃæÈþµ×¡Ë¤Î»Ð¤¬¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ°ÕÌ£¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¾ðÊó¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤Î³¨¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°Êª±à¤Î³¨¤Ë¤Ï½÷¤Î»Ò¤¬£²¿ÍÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ó¥°¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤é¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡Ö¥É¤Î»Ò¡áÀ¥¸Í»ç±ñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢³¨¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¥É¤Î»Ò¤È¡¢¤½¤Î¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤È¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤â¤¦£±¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¥É¤Î»Ò¤ÎÉü½²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡ÖÆ°Êª±à¤Î³¨¤Ë¤Ï½÷À£²¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ë¡Ä·»Ëå¡©¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÉúÀþ¤Ï¤Ã¤Æ¤½¤¦¡¢¡¢¡×¡Ö¤³¤Î³¨¤âÆæ²ò¤¤Î¥Ò¥ó¥È¡©¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¡ÖË¨²Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ¹Ä¹Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢»ÐËå¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¤¬Âô»³¤¢¤ë¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î£²Ëç¤Î³¨¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤¬½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£