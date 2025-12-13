ÈïÇú¤Ç¾ã³²¡¢È¾À¸»æ¼Çµï¤Ë¡¡¸¶Çú¾ÉÇ§Äê¾¾Ã«¤µ¤ó¤â´Õ¾Þ
¡¡Ä¹ºê¸¶Çú¤Ë¤è¤ëÈïÇú¤Ç±¦È¾¿È¤Þ¤Ò¤Ê¤É¤Î¾ã³²¤òÉé¤¤¡¢2000Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¸¶Çú¾ÉÇ§Äê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¾Ã«±Ñ»Ò¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»æ¼Çµï¤¬13Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¾å±é²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾¾Ã«¤µ¤ó¤ÏÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿»×¤¤¤ò¡Ö¸¶Çú¤Ç¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»æ¼Çµï¤Ï¸¶ÇúÅê²¼80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡ÊÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¡Ë¤¬Ä¹ºê»Ô¤ÎÌ¡²è²ÈÀ¾²¬Í³¹á¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤é¤ËÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¾¾Ã«¤µ¤ó¤¬¸¶Çú¾É¤ÎÇ§Äê¿½ÀÁ¤òµÑ²¼¤µ¤ì¤ÆÄóÁÊ¤·¡¢¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤Î¼«Í³¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¸¶Çú¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®¤Ã¤¿Æü¡¹¤¬¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î±ÇÁü¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£