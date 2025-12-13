¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡¢14Æü¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¡Ç¯´ÖºÇ¹â¿å½à¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼
¡ÊCNN¡ËÇ®¿´¤ÊÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡¢¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Å·ÂÎ´ÑÂ¬¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¹¥«¥¤¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î®À±¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤Î¡Ö¶ËÂçÌë¡×¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö13Æü¤Î¸á¸å10»þ¤«¤é14ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¸á¸å0»þ¡Á¸á¸å2»þ¤´¤í¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆË¬¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¿ô½½¸Ä¤ÎÎ®À±¤¬Ìë¶õ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÎ®À±·²¤Î°ì¤Ä¤È¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌÀ¤ë¤¤¡Ö²Ðµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Î´ÑÂ¬´ü´ÖÃæ¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ï34¡ó¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¹Ù³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¼Ô¤¬1»þ´Ö¤¢¤¿¤êºÇÂç20¸Ä¤ÎÎ®À±¤òÌÜ·â¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆÎ®À±¶¨²ñ¤Î²ÐµåÊó¹ð¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥É»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë°Å¤¤¶õ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë40¡Á50¸Ä¤ÎÎ®À±¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÇÀÂ¼Éô¤Ç¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë1¸Ä¤ÎÎ®À±¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÈ¾µå¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢Åì¤ÎÄã¤¤¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤ÈºÇ¤â¤è¤¯´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆîÈ¾µå¤Ç¤Ï¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢ËÌ¤Î¶õ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£
¸á¸å10»þ¤´¤í¤Ë¸«¤¨¤ëÎ®À±¤Ï¡ÖÃÏµå¤¹¤ì¤¹¤ìÎ®À±·²¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥É»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÎ®À±¤Û¤ÉÂçµ¤¿¼¤¯¤Þ¤ÇÆÍÆþ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê1¡Á2ÉÃÄ¹¤¯¸«¤¨¡¢µ°À×¤â³ÊÃÊ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ÇÀ¸¤¸¤ë²Ðµå¤Ï¡¢¶õ¤Î¤É¤ÎÀ±¤äÏÇÀ±¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¡£¿§ºÌË¤«¤ÇÂ¾¤ÎÎ®À±¤è¤êÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤á¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¡¢¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥É»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤Ï¼Ì¿¿²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¤ä¤·¤·ºÂÎ®À±·²¤è¤êÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ÏÄ¹»þ´ÖÏª¸÷¤Ç¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÄ¹»þ´Ö³«¤±¤é¤ì¤ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢15ÉÃ¤«¤é30ÉÃ¤Î´Ö¤ÇÀßÄê¤·¡¢ÌëÄÌ¤·»£±Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥É»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
13Æü¤ÎÌë¤ËÎ®À±¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¡£¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤Ï¥Ô¡¼¥¯Á°¤Î¿ôÆü´Ö¤È¥Ô¡¼¥¯¸å¤Î¿ôÆü´Ö¤Ë¤â´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤Ï¾®ÏÇÀ±¥Õ¥§¡¼¥È¥ó¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿ÇËÊÒ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾®ÏÇÀ±¤ÏÂÀÍÛ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿µ°Æ»¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¶ËÅÙ¤ÎÇ®¤Ë¤è¤êÎ³»Ò¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ°Æ»Á´ÂÎ¤Ëµ°À×¤ò»Ä¤¹¡£ÃÏµå¤ÏËèÇ¯¤³¤ÎÇËÊÒ¤Îµ°À×¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÔ´Ñ¤ÊÎ®À±·²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤è¤êÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤ÇËÊÒ¤¬²Ðµå¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¯¡£