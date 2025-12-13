ÇµÌÚºä46Àîºêºù¡¢¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓµ±¤¯¡ÖÅß¤ÎÍÅÀº¡×¡Ö¾®´éºÝÎ©¤Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÀîºêºù¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬12·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22ºÐÇµÌÚºä¡ÖÅß¤ÎÍÅÀº¡×¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ
Àî粼¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è ¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥Õ¥§¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÅß¤Ï¾¯¤·Âç¤¤á¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇò¤¤Å·»È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅß¤ÎÍÅÀº¡×¡Ö¾®´éºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥È»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Àîºêºù¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¸ø³«
¢¡Àîºêºù¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
