¾¯½÷»þÂå¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¼õ¤±Ä¾É®¼ê»æ¤ÇÊó¹ð¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¿¿·õ¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¾¯½÷»þÂå¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡ÊTIFFANY¡Ë¤¬12·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKPOP¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Ä¾É®¤Ç¸òºÝÀë¸À
´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È·ëº§¤òÁ°Äó¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿Ä¾É®¤Ç¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤Ï¸½ºß¡¢1¿Í¤ÎÊý¤È·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¿¿·õ¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë°ÂÄê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯½÷»þÂå¤Ï¡¢2007Ç¯8·î¤Ë¡Ö¤Þ¤¿½ä¤ê°©¤¨¤¿À¤³¦ ¡ÊInto the New World¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¡ÖGee¡×¡Ê2009¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖFAME¡×¡Ö¥·¥«¥´¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡×¡Ö¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ã¤Æ¡©
¾¯½÷»þÂå¤Ï¡¢2007Ç¯8·î¤Ë¡Ö¤Þ¤¿½ä¤ê°©¤¨¤¿À¤³¦ ¡ÊInto the New World¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¡ÖGee¡×¡Ê2009¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖFAME¡×¡Ö¥·¥«¥´¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡×¡Ö¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
