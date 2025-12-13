¡Ú¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É·èÄê¡ÛÂç³Ø3Ç¯¡¦¹âÅè»¹Æà¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¡ãMISS CIRCLE CONTEST 2025¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2025¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¹¥µ¡¼¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢HÂç³Ø¡¦3Ç¯¤Î¹âÅè»¹Æà¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ¡¦¤µ¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤È¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËèÆüÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¾Íè¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¡Ö100Ëü±ß¡×¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤È»È¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏÊ¡²¬Âç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎÌ¬¸¶À²²Ö¡Ê¤ß¤Î¤Ï¤é¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¦4Ç¯¤Î´äÅÄÈÁÆî¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤Ï¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦2Ç¯¤Î´ØÃ«¤Ò¤è¤ê¡Ê¤»¤¤ä¡¦¤Ò¤è¤ê¡Ë¤µ¤ó¡¢Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎÊ¡ÅÄ¿¿Îë¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤ê¤ó¡Ë¤µ¤ó¡¢°¦É²Âç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎµÆÃÓÆ·»Ò¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤È¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§HÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î14Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§·Ú²»¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¤ª²Û»Òºî¤ê
¾Íè¤ÎÌ´¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤ª»Å»ö
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅì¾òßº¤µ¤ó¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¢¡¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÈþ½÷¡É¤Ï¹âÅè»¹Æà¤µ¤ó
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤È¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËèÆüÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏÊ¡²¬Âç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎÌ¬¸¶À²²Ö¡Ê¤ß¤Î¤Ï¤é¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¦4Ç¯¤Î´äÅÄÈÁÆî¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤Ï¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦2Ç¯¤Î´ØÃ«¤Ò¤è¤ê¡Ê¤»¤¤ä¡¦¤Ò¤è¤ê¡Ë¤µ¤ó¡¢Âçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎÊ¡ÅÄ¿¿Îë¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤ê¤ó¡Ë¤µ¤ó¡¢°¦É²Âç³Ø¡¦3Ç¯¤ÎµÆÃÓÆ·»Ò¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤È¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢¡¹âÅè»¹Æà¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ¡¦¤µ¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç³Ø¡¦³ØÇ¯¡§HÂç³Ø¡¦3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î14Æü
½êÂ°¥µ¡¼¥¯¥ë¡§·Ú²»¥µ¡¼¥¯¥ë
¼ñÌ£¡§ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¤ª²Û»Òºî¤ê
¾Íè¤ÎÌ´¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤ª»Å»ö
¢¡¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖMISS CIRCLE CONTEST¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅì¾òßº¤µ¤ó¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤ÏÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊLiella!¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢´¨Àî°½Æà¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢±üÌî¿è»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Â¼Èøè½ºÓ¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢Í§·Ã²¹¹á¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢°æ¼êÈþ´õ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÇôÃ«°¡Íý¼Ó¡Ênon-no girls¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½Ð±é¸¢¤Ê¤É¤â·ü¤±¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É½¾´¼°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û