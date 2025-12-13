¡ÚÌÚÆâ´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡Ûºë¶Ì¤ÎµÈÀî¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¬Í¥¾¡¡¡°ÂÊÝ¼ç¾¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¹Ã»Ò±àÄÌ»»40¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾¾¤Ç¡¢20Ç¯11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾ïÁí³Ø±¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÆâ¹¬ÃË»á¤ò´§¤·¤¿¡ÖÂè13²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡×ºÇ½ªÆü¤Ï13Æü¡¢°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤ÎÆ£Âåµå¾ì¤Ç½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢·è¾¡¤ÇµÈÀî¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¬2¡½1¤ÇÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ò²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯À¸¤¬È´¤±¤¿¿·¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÀî¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡£°ÂÊÝ³®æÆ¼ç¾¡Ê5Ç¯¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¢¦½à·è¾¡
µÈÀî¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¡10¡½0¡¡ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º
ÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡4¡½3¡¡I¡ùspirits
¡¡¢¦·è¾¡
ÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ
¡¡001¡¡000¡Ý1
¡¡101¡¡00X¡Ý2
µÈÀî¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡ÊÅÔ¡ËÃÓÅÄ¡½°ËÆ£
¡ÊµÈ¡Ë¿¹¡¢À¾ÅÄ¡½°ÂÊÝ