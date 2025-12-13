ºÙÅÄ¼é¡ß¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¡ÈºÆ²ñ¡É¥È¡¼¥¯¡¡¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ï¡Ö¹¬±¿¤ÊºîÉÊ¡×
¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊANIAFF¡Ë¤Ç13Æü¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢½ª±Ç¸å¤Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ë·òÆóÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¡¤¡¤¡¤¹¤Ã!!¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ç²èº×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï´¿·Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¤³¤ÎÌ¾¸Å²°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ì¥·¡¼¤ä¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¥¶¥°¥ì¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ë¿ôÂ¿¤¯¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥«¥ó¥Ì¤ä¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤âºîÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²èº×¤È³«ºÅÅÔ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³¹Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¤¢¤ÎÇ®µ¤¤È½Ëº×´¶¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê±Ç²èº×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤é¤¯¹Åç¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¯¤é¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð·Ý½ÑÀ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¾¦¶ÈºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤ÁØ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢¸À¤ï¤Ð¡ÈÆüËÜÈÇ¥¢¥Ì¥·¡¼¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²èº×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡Ø¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤¬Ì¾¸Å²°¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Î³Ú¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ã¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢¡ÖºÙÅÄ¼éÆÃ½¸¡×¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ä¡ØONE PIECE THE MOVIE ¥ª¥Þ¥Ä¥êÃË¼ß¤ÈÈëÌ©¤ÎÅç¡Ù¤Ê¤É¡¢½é´üºîÉÊ´Þ¤àºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁ´·à¾ìºîÉÊ¤¬´ü´ÖÃæ¤Ë°ìµó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¾å±Ç²ó¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø³«¤«¤é16Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛÀ¤³¦¡ÖOZ¡Ê¥ª¥º¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿AI¤ÎË½Áö¤Ë¡¢¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤É¤ÎÅ·ºÍ¹â¹»À¸¡¦·òÆó¤È¡¢ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤àÂç²ÈÂ²¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦Êª¸ì¡£MC¤òÌ³¤á¤¿°æ¾å¿°ìÏº¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÅö»þ¤Ï²¾ÁÛÀ¤³¦¤äAI¤Ï¤Þ¤ÀSF¤ÎÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÁ¤±¤¿»þÂå¡£·òÁ´¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·òÆó¤ò»Ù¤¨¤ë¿ØÆâ²È¤ÎÅö¼ç¡¦±É¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼Â¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¶ËÜ¥«¥Ä¥è¡×¤ÏÁÄÊì¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÎå¤Þ¤¹»Ñ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±É¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÓÃæ¤Ç¿ÀÌÚ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤ËºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¿ÀÌÚ¤â¡ÖÅö»þ¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï32ºÐ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÇÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡·òÆóÌò¤Ë¿ÀÌÚ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¼ÊÑ¤ï¤êÄ¾¸å¤Ç¡¢Ã¯¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤À¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿ÀÌÚ¤â¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤»þ´ü¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ØÆâ²È¤Ç¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò°Ï¤ß¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤âÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö1ËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÊ£¿ô¿Í¤Ç»È¤¦¼ýÏ¿¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÀÌÚ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÌÚ¤¬·àÃæ¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¡¤¡¤¡¤¹¤Ã!!¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¡£°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
