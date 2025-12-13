Mrs. GREEN APPLE¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡È¥¤¥¸¤ê¹ç¤¤¡É¡¡¼ã°æ¡¢Âç¿¹¡õÆ£ß·¤Ë¡Ö±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ¡õ CINEMA VIEWING ENCORE¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤¤¤¸¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤â¤¦¤Ã¡ª¡×¼ã°æ¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¿Âç¿¹¡õÆ£ß·
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÈà¤é¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤òÄÉ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¡ÉMrs. GREEN APPLE¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£Âç¿¹¤Îºî¶Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±ºî¤ò¸«¤¿´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¤ò´Þ¤à¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼ã°æ¤¬¡Ö±éµ»¤¬¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2¿Í¡ÊÂç¿¹¤ÈÆ£ß·¡Ë¤Ï±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤Ïº£Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Êtimelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÈW¼ç±é¡Ë¤ä¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¡£°ìÊý¤ÎÆ£ß·¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¼ã°æ¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤»¤ê¤Õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£ß·¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾å¼ê¤Ë¹ß¤ê¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÂç¿¹¤¬¡ÖÆü·àÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¸¤ê¡£Æ£ß·¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¤Î¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬¡ÖÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂç¿¹¤Ë¿¶¤ë¤È¡¢¼ã°æ¤¬¡ÖÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¤â¤¤¤¿¡ª¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¿´¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ªËÜÅö¤ËÀäÂÐ¤¤¤Ä¤«¥¤¥¸¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡ÈÃé¹ð¡É¡£¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¼ã°æ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â³Ú²°¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¿¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤â¤¦¤Ã¡ª¡×¼ã°æ¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤¿Âç¿¹¡õÆ£ß·
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÈà¤é¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤òÄÉ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¡ÉMrs. GREEN APPLE¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£Âç¿¹¤Îºî¶Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼ã°æ¤¬¡Ö±éµ»¤¬¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2¿Í¡ÊÂç¿¹¤ÈÆ£ß·¡Ë¤Ï±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤Ïº£Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Êtimelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÈW¼ç±é¡Ë¤ä¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¡£°ìÊý¤ÎÆ£ß·¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È±éµ»¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¡¹¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¼ã°æ¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤»¤ê¤Õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£ß·¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾å¼ê¤Ë¹ß¤ê¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÂç¿¹¤¬¡ÖÆü·àÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¸¤ê¡£Æ£ß·¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¤Î¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬¡ÖÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂç¿¹¤Ë¿¶¤ë¤È¡¢¼ã°æ¤¬¡ÖÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¤â¤¤¤¿¡ª¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¿´¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ªËÜÅö¤ËÀäÂÐ¤¤¤Ä¤«¥¤¥¸¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡ÈÃé¹ð¡É¡£¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¼ã°æ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â³Ú²°¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¿¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£