¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥ê¥Î¥á¥¤¥É¤Î¶¦Æ±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Á²ÈÀ¤ÂÓ¤Î30%¤¬¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤äÄ´Íý²ÈÅÅ¤Î¿Ê²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÍýÁÛ¥¥Ã¥Á¥ó¤¬´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Ë½»¤àÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
70%¤¬ËþÂ¤â¡¢30%¤Ï²þÁ±¤òË¾¤àÀ¼
¸½ºß¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢70%¤¬¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³
¡¦ Éý¤â¹¤¯¤Æ²¿¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤Ç·ú¤Æ¤¿¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬ÍÑ¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¤ä¤äËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³
¡¦¥³¥ó¥í¤¬»°¸ý¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÆÃ¤ËÉÔÊØ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÆÃ¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¹¤µÅª¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¡Ç½Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö¤¢¤Þ¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¡¦¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¿åÏ³¤ì¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¿åÆ»Âå¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¾¯¤·»È¤¤¤Å¤é¤¤ÇÛÃÖ¤Î¤¿¤á¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼¾µ¤¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¶¹¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸þ¤¤äÂç¤¤µ¤¬À¸³è¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤¢¤Þ¤ê¹¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Æ°Àþ¤¬°¤¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤òÄÌ¤Ã¤ÆÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÎäÂ¢¸Ë¤Ë¹Ô¤¯²ÈÂ²¤¬¼ÙËâ¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
ÍýÁÛ¤Ï¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó
ÍýÁÛ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥¤¥×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å°Ì¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡Ê26.8¡ó¡Ë¤È¡Ö¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡Ê22.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¦ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²ñÏÃ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤Ê¤É³«ÊüÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¹¤¯´¶¤¸¤¿¤¤¤¿¤á¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¦ºî¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¹¤¯»È¤¨¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÊÉ¤¬¾¯¤Ê¤¯¹¡¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÇ¾®¸Â¤ÎÆ°ºî¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼êºÝ¤è¤¯ºî¶È¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ä´Íý¤äÊÒÉÕ¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥¥Ã¥Á¥ó¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢Æ°Àþ¤Î¸úÎ¨¤äÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸¡Æ¤
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¸¡Æ¤¤ÎÍÌµ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï80.2%¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ï19.8%¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³
¡¦¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥É¥¢¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¡¢¿åÏ³¤ì¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¿·¤·¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤¿¤á¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦·ÐÇ¯Îô²½¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¹¤¯¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
