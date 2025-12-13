É÷Â®53m¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥óµé¤ÎÁ÷É÷¡£Á÷É÷¤âµÛ°ú¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë2WAY¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Áë¤Î¥µ¥Ã¥·¤Îº½Ô¼¡¢¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡ÖÁÝ½ü¤Î¸å¤í¤á¤¿¤µ¡×¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© »×¤¤Î©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ç¥¹¥¯ÏÆ¤Ë¤³¤¸¤ó¤Þ¤êÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤éËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÖAIRSTORM PRO¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ÷É÷¡×¤È¡ÖµÛ°ú¡×¤ò1Âæ¤Ç¡£Æ»¶ñ¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤ò¥«¥Ã¥È
ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÃÏÌ£¤ËÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ»¶ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¡ÖAIRSTORM PRO¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Á÷É÷¤ÈµÛ°ú¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò1¤Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î·ä´Ö¡£¤Þ¤º¤ÏÁ÷É÷¤Ç±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥´¥ß¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥µ¥Ã¤ÈµÛ¤¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Û¥³¥ê¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤«¤é¥Ç¥¹¥¯¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦2¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿ºî¶È¤¬¡¢¼ê¸µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤À¤±¤Ç´°·ë¡£Æ»¶ñ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó²¼¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É÷Â®53m¡ª¶¼°Ò¤ÎÁ÷É÷¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹
¤³¤Î¡ÖAIRSTORM PRO¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢É÷Â®53m/s¤Î°µÅÝÅª¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢É÷Â®15m/s¤Ç¶¯É÷°è¤ÎÂæÉ÷¡Ê»±¤¬º¹¤»¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡Ë¡¢É÷Â®25m/s¤ÇË½É÷°è¤Î¶¯ÂçÂæÉ÷¡Ê¼ùÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯É÷¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÍÕÁÝ½ü¤Ê¤é¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¿á¤¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¼Ö¤Î²°º¬ÉôÊ¬¤Ï·ä´Ö¤Î¿åÅ©¤ä¤Ê¤ó¤«¤â°ì½Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Î·ä´Ö¤Î¿åÅ©¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È»¬¤Ó¤ä¿å¹¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÁÝ½ü¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á÷É÷¡õµÛ°ú¤Ï¡¢¼å¡ÁË½É÷¤Î4¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨
¡ÖAIRSTORM PRO¡×¤ÏÌÌÅÝ¤ÊÀßÄê°ìÀÚ¤Ê¤·¤Î´ÊÃ±Áàºî¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼å¡¦Ãæ¡¦¶¯¡¦Ë½É÷¤ÎÁ´4¥â¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12000mAh¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¤Ë¤è¤ê¡¢140Ê¬¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¢¨¼å¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÊÂ¤ß¡£µ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤ë·Ú¤µ
ÁÝ½ü¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö½àÈ÷¤Î¼ê´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤¦¤¨¡¢½Å¤µ¤ÏÌó558g¡£500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥Ç¥¹¥¯¤Î¥Ú¥óÎ©¤Æ¤«¤é¥Ú¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢±ø¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãª¤Î¾å¤Î¥Û¥³¥ê
¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¸å¤ÎÀöÌÌ½ê
¡¦¼ÖÆâ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿©¤Ù¤³¤Ü¤·
½Å¤¤ÁÝ½üµ¡¤ä¥³¡¼¥É¤Î¼è¤ê²ó¤·¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤ë¡£Éô²°¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö·Ú²÷¤µ¡×¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
9¼ï¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿·ä´Ö¤Ë¤âÆÏ¤¯
¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Î¹¤µ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ï9¼ïÎà¡£
¡Ö»Ø¤âÉÛ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿PC¥±¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¼þ¤ê¤ä¡¢²È¶ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Î¥º¥ë¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î²Ðµ¯¤³¤·¤ä°áÎà°µ½ÌÂÞ¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢ÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥·¤ä¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤òÇã¤¤Â·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë²½¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖAIRSTORM PRO¡×¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤ÏÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ä¼ÖÆâ¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ð¤ª¤³¤·¤ä¶õµ¤Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
