²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½÷Í¥¤Î13Ç¯¸å¤¬¾×·â¡ª30¥»¥ó¥ÁÂçÃÀàÃÇÈ±¼°á¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈ±¤Ï½÷¤ÎÌ¿¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¥·¥ç¡¼¥È!!!!¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤♡♡♡♡¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÂçÌçÑÛ»Ò·º»ö¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤Î¿·ÊÆ·º»öÌò¤Ç¿Íµ¤¤Î½÷Í¥¤¬33ºÐ¤Ë¡Ä¡£30¥»¥ó¥ÁàÃÇÈ±á¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖYouTube¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿!!30¥»¥ó¥Á¼å¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸ª¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤°Ì¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»³ÐÒ»Ò¡£¶»¸µ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿±ð¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¹õÈ±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ä¹â»³¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ÇÌó2Ç¯¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦È±¤Ë¼«¤é¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2012Ç¯)¤Ç¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡¦ÂçÌçÑÛ»Ò¤ò¹¥±é¤·¤¿»Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤Ï¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¥·¥ç¡¼¥È!!!!¡×¡ÖÈ±¤Ï½÷¤ÎÌ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¾¡×¡Ö¤ª¥Ç¥³½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿ÎÉ¤¤!¡×¡ÖÃÇÈ±¼°¡×¡ÖÂçÌçÑÛ»Ò·º»ö¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤♡♡♡♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£