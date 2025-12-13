ºòÇ¯Æý¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¸øÉ½¡¢5·î¤ËÇ¯¾åÃËÀ¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉºÆº§¡Ä53ºÐ¥â¥Ç¥ëàÉ×ÉØ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤ËÜÅö¤Ë³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡ºòÇ¯Æý¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤ò¸øÉ½¡¢º£Ç¯5·î¤ËÇ¯¾åÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿53ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó(60)¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡£¡Ö»ä¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤À¤±¤ª¸«¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤Ë³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤·¤ª»÷¹ç¤¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÇßµÜ¤Ï2001Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢03Ç¯¤ËÎ¥º§¡£ºòÇ¯¤Ë¿»½áÀ¾®ÍÕ´â¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3A¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯4·î10Æü¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¡¢¼ê½Ñ¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î3Âç¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡¢5·î¤Ë¤ÏÀ¤·Ñ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£