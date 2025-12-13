¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥× °ì¸Í¤¯¤ë¼Â Ì¾´ó¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨V¡Ö¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ã¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥× Ì¾´ó¥Ô¥ä¥·¥ê¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¡ä
ËèÇ¯¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤¬Ì¾´ó¤Ë½¸¤¦¥¸¥ã¥ó¥×2Ï¢Àï¤¬º£Æü³«Ëë¤·¤¿¡£
ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ122¿Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿º£Æü¤ÎÂç²ñ¡£½÷»ÒÁÈ¤Ï21ºÐ¤Î°ì¸Í¤¯¤ë¼ÂÁª¼ê¤¬À©¤·¤¿¡£
°ì¸ÍÁª¼ê¤ÏÀè·î¡¢»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç·ë²Ì¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¸½ºßWÇÕ¤Ç³¤³°¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤ËÆþ¤ë»ö¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢WÇÕ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Áª¹Í´ð½à¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì´¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸ÍÁª¼ê¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤à¤·¤í¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤»Æ±¤¸´ü´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤é¡¢¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÈô¤Ó¤¿¤¤¡£³¤³°¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¥Áー¥à¤Î»ö¤âÀº°ìÇÕ±þ±ç¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î»¥ËÚ¤ÈÂ¢²¦¤ÎWÇÕ¤Ë½Ð¤Æ¡¢»ä¤À¤Ã¤ÆWÇÕ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤òÀ®ÀÓ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÂç²ñ·ë²Ì¡Û
¡ú½÷»ÒÁÈ
Í¥¾¡ °ì¸Í¤¯¤ë¼Â 217.0
2°Ì ´äº´ÌÀ¹á 193.5
3°Ì Ý¯°æÍü»Ò 192.0
¡úÃË»ÒÁÈ
Í¥¾¡ ·ªÅÄÎÏ¼ù 232.0
2°Ì Æ£ÅÄ¿µÇ·²ð 221.5
3°Ì ÃæÂ¼Í¥ÅÍ 216.0