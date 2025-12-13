Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¡26Ç¯¤Ö¤ê¼ç±é±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²óÀë¸À
¡¡½÷Í¥¤Ç¾®Àâ²È¡¢²Î¼ê¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¡¢Âçºå¡¦Âè¼·éº½Ñ·à¾ì¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÇò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÂçºå¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ËÇº¤à50ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¤¬¡¢±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿µÊÃãÅ¹ÊÄÅ¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÅÚÃÏ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤òÉÁ¤¯ÏÃÂêºî¡£
¡¡Ãæ¹¾¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¡¢½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤Ìò¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤È¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼Â²È¤¬µÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢À¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ë¡È¾Â¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÏÃ¤¬¤µ¤¯Îö¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÏÅöÁ³¡£ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò±©´ÆÆÄ¤âºòÇ¯10·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº©¿Æ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ëºå¿À¤¬DNA¤Ë¡ÊCS¤Ç¡Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤Æ¡£Ãæ¹¾¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç½Ð¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈË½Ïª¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÃæ¹¾¤â¡Ö¤¤¤ä»ä¤âÂç¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹¾¤ÏºÇ¸å¤Ë¼ÂÊì¤¬5Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¼«Ê¬¤¬Êì¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Êì¤È¶¦±é¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¤É¤¦¤¾¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£