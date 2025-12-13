ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤â¶¯À©Á÷´ÔÄÌ¹ð¡¡12Ç¯Ä¶¼ýÍÆ¤ÎÃËÀ
¡¡°ñ¾ë¸©µíµ×»Ô¤ÎÅìÆüËÜÆþ¹ñ´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡Êµíµ×Æþ´É¡Ë¤Ç¡¢·×12Ç¯È¾¼ýÍÆ¤µ¤ìÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿ÍÃËÀ¡Ê62¡Ë¤¬¡¢º£·îÃæ¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤¬5·î¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¥¼¥í¥×¥é¥ó¡×¤Î²¼¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¥«¥·¥ß¡¼¥ëÆÈÎ©±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤Ë20²ó°Ê¾å¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£87Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÈÎ¥º§¸å¤ËºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼º¤¤2004¡Á06Ç¯¤ËÅìµþ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¡ÊÉÊÀîÆþ´É¡Ë¤äµíµ×Æþ´É¤Ë¼ýÍÆ¡£15Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô²óÆñÌ±¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÆþ´É¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ç¥Ï¥ó¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤¬40¥¥í°Ê¾å¸º¤ê²¼È¾¿È¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¡£»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯11·î¤Ë³°Éô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Î·üÇ°¤¬È½ÌÀ¡£¹â·ì°µ¤â¤¢¤ê¡¢µíµ×Æþ´É¤Î°å»Õ¤«¤é¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ù±çÃÄÂÎ¡Öµíµ×Æþ´É¼ýÍÆ½êÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¶¯À©Á÷´ÔÄä»ß¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤ëÊý¿Ë¡£