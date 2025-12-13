¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·£³¹æ¥½¥í¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£×£Ì¤Ç
¢¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ä£±¡½£±£³¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê£±£³Æü¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±¡½£±¤Î£¶²óÌµ»à¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁê¼êº¸ÏÓ¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤¬Åê¤¸¤¿¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î£±£³£µ¥¥íÄ¾µå¤òµÕÊý¸þ¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½é¤Î£²ÂÇÀÊ¤ÏËÞÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö£²ÂÇÀÊ¤È¤â¿¶¤ê¤Ë¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤·¤¿¡£µÕÊý¸þ¤Ë¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï£³ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÊý¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Á´Á³¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇÀÊ¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£³ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£