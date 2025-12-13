ºùÅç¤ÇÇúÈ¯¡¡Ê®±ì600£í¡¡¡Ú13Æü14Æü¤Î¹ß³¥Í½Êó¡Û¼¯»ùÅç¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç13Æü¸á¸å1»þ34Ê¬¤ËÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é600m¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÆÆ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÈô»¶¤¹¤ëÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õ¿¶¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê®±ì¤ÏËÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤ÎÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤Ï¤³¤È¤·171²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤ÎÆþ»³µ¬À©¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï²Ð¸ý¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í£²¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤ÇÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢£±£³Æü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éÅìÊý¸þ¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ £±£³Æü£±£µ»þ¤«¤é£±£´Æü£¹»þ¤Þ¤Ç¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¸þ¡¦µ÷Î¥¤Ë¹ß³¥µÚ¤Ó¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤ÎÍî²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ¹ï ²Ð¸ý¤«¤é¤ÎÊý¸þ ¹ß³¥¤Îµ÷Î¥ ¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤Îµ÷Î¥¢§£±£³Æü£±£µ»þ¤«¤é£±£¸»þ¤Þ¤Ç ËÌÅì¡ÊÌ¸Åç»ÔÊ¡»³Êý¸þ¡Ë £±£µ£°£ë£í £·£ë£í ¢§£±£³Æü£±£¸»þ¤«¤é£²£±»þ¤Þ¤Ç ËÌÅì¡ÊÌ¸Åç»ÔÊ¡»³Êý¸þ¡Ë £±£³£°£ë£í £·£ë£í ¢§£±£³Æü£²£±»þ¤«¤é£²£´»þ¤Þ¤Ç Åì¡Ê¼¯²°»Ôµ±ËÌÊý¸þ¡Ë £±£±£°£ë£í £±£°£ë£í ¢§£±£´Æü£°£°»þ¤«¤é£°£³»þ¤Þ¤Ç Åì¡Ê¼¯²°»Ôµ±ËÌÊý¸þ¡Ë £±£¸£°£ë£í £±£°£ë£í ¢§£±£´Æü£°£³»þ¤«¤é£°£¶»þ¤Þ¤Ç Åì¡Ê¼¯²°»Ôµ±ËÌÊý¸þ¡Ë £±£·£°£ë£í £±£²£ë£í ¢§£±£´Æü£°£¶»þ¤«¤é£°£¹»þ¤Þ¤Ç Åì¡Ê¼¯²°»Ôµ±ËÌÊý¸þ¡Ë £²£±£°£ë£í £±£´£ë£í
´ü´ÖÃæ¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¡§¼¯»ùÅç»Ô¡¢¿â¿å»Ô¡¢°¨ÎÉ»Ô¡¢¼¯²°»Ô¡¢Á¾±÷»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢ÂçºêÄ®¡¢°¤µ×º¬»Ô¡¢½Ð¿å»Ô¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢ÆüÃÖ»Ô¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢°Ëº´»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢Í¯¿åÄ®¡¢Åì¶úÎÉÄ®¡¢´ÎÉÕÄ®
·§ËÜ¸© ¡§È¬Âå»Ô¡¢¿ÍµÈ»Ô¡¢¿åËó»Ô¡¢»³ÅÔÄ®¡¢°²ËÌÄ®¡¢ÄÅÆàÌÚÄ®¡¢¶ÓÄ®¡¢Â¿ÎÉÌÚÄ®¡¢ÅòÁ°Ä®¡¢¿å¾åÂ¼¡¢ÁêÎÉÂ¼¡¢¸ÞÌÚÂ¼¡¢»³¹¾Â¼¡¢µåËáÂ¼¡¢¤¢¤µ¤®¤êÄ®
µÜºê¸© ¡§µÜºê»Ô¡¢ÅÔ¾ë»Ô¡¢±ä²¬»Ô¡¢¾®ÎÓ»Ô¡¢Æü¸þ»Ô¡¢À¾ÅÔ»Ô¡¢¤¨¤Ó¤Î»Ô¡¢¹â¸¶Ä®¡¢¹ñÉÙÄ®¡¢°½Ä®¡¢¹âÆéÄ®¡¢¿·ÉÙÄ®¡¢À¾ÊÆÎÉÂ¼¡¢ÌÚ¾ëÄ®¡¢ÀîÆîÄ®¡¢ÅÔÇÀÄ®¡¢ÌçÀîÄ®¡¢½ôÄÍÂ¼¡¢ÄÇÍÕÂ¼¡¢Èþ¶¿Ä®¡¢¸Þ¥öÀ¥Ä®¡¢ÆüÇ·±ÆÄ®¡¢ÆüÆî»Ô¡¢¶ú´Ö»Ô¡¢»°¸ÔÄ®
