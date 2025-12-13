HIFIMAN¤«¤é¡ÈWi-FiÀÜÂ³¡É¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¾åÎ¦¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖHA-3000A¡×¤Ë¤âÃíÌÜ
º¸¤«¤éHIFIMAN¤Î¡ÖArya WiFi¡×¡¢¡ÖHE1000 WiFi¡×
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î»îÄ°¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025 Åß ½©ÍÕ¸¶¡×¤¬13Æü³«Ëë¡£²ñ´ü¤Ï12·î13Æü¡¢14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ B1F¡¦1F¡¦2F¡£¤³¤³¤Ç¤ÏHIFIMAN¡¢¥ä¥Þ¥Ï¡¢Brise Audio¥Öー¥¹¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
HIFIMAN
HIFIMAN¥Öー¥¹¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢¡ÖArya WiFi¡×¤È¡ÖHE1000 WiFi¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£¤É¤Á¤é¤âÊ¿ÌÌ¼§³¦·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢·¿ÈÖ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Wi-Fi¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
Arya WiFi¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥ëÉôÊ¬
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈArya WiFi/HE1000 WiFi¤òWi-Fi¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢¹â¥Ó¥Ã¥È¥ìー¥È¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î¥í¥¹¥ì¥¹¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÅÁÁ÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Spotify¤äApple Music¡¢Qobuz¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢roon¤â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Î»îÄ°µ¡¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈWi-Fi¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
Wi-Fi¤Ë²Ã¤¨¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏLDAC¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢USB-C¤Ç¤ÎÍÀþÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÂÐ±þ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÏPCM¤¬768kHz/32bit¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖDSD 512¤Þ¤Ç¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢³°´Ñ¤ä·¿ÈÖ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖArya UNVEILED¡×¤È¡ÖHE1000 UNVEILED¡×¤È¤Ê¤ë¡£Arya WiFi¤ÈHE1000 WiFi¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·îº¢¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÏArya WiFi¤¬23Ëü±ßÁ°¸å¡¢HE1000 WiFi¤¬46Ëü±ßÁ°¸å¤À¤È¤¤¤¦¡£
HE1000 WiFi
HE1000 WiFi
¥ä¥Þ¥Ï
¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ë¥½¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖYH-4000¡×¤È¡¢¥ä¥Þ¥ÏÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¤È¥Óー¥Áºà¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ì©ÊÄ·¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖYH-C3000¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡ÖYH-C3000¡×¡¢¡ÖYH-4000¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖHA-3000A¡×¤â½ÐÅ¸¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ä¶×¸µé¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖHA-L7A¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢HA-3000A¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢HA-L7A¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢HA-3000A¤Ë¤âÆÈ¼«¤Î¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×µ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½ÐÎÏÃÊ¤Îº¸±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥×¥é¥¹Â¦¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦¤Î¹ç·×4ÁÈ¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×²óÏ©¤ò¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÎÏÃÊ¤ÎÅ°Äì¤·¤¿º¸±¦ÂÐ¾Î¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ëÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ó¥×¹½À®¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¶îÆ°¤Ç¤¡¢½ÐÎÏÃ¼»Ò¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²»¼Á¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢DAC¤âÅëºÜ¡£USB DAC¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
³«È¯Ãæ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖHA-3000A¡×
Brise Audio
Brise Audio¤Ï¡¢¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëBrise Works¤Ç¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¿·ºî¥¢¥ó¥×¡¢»îºîVer.2¤ò½éÅ¸¼¨¡£²óÏ©¤È´ðÈÄ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢Í½Äê²Á³Ê¤Ï20Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£
¤ëBrise Works¤Ç¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¿·ºî¥¢¥ó¥×
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇÂ¨Ç¼¡¦¥³¥¹¥È¤ÈÎÌ»º¸úÎ¨¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤¿½é¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤¬¡¢Brise Audio¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥×²óÏ©¡¢¿·µ¬¤ÎÅÅ¸»²óÏ©¤òºÎÍÑ¡£USB-C¤Ë¤è¤ëÅÅ¸»¶¡µë¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊAC¥¢¥À¥×¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ferrum Audio¤ÎHYPSOS¡¢iPower2¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¤³¤ì¤éÅÅ¸»¤Ë¤è¤ë²»¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»ö¤â¤Ç¤¤ë¡£
5¶Ë4.4mmÆþ½ÐÎÏ¤òÅëºÜ¡£ÅÅ»Ò¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎMUSES72320¤òºÎÍÑ¡£¾®·¿¤Ê¤¬¤é½¼¼Â¤·¤¿Äã°èºÆÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±ー¥Ö¥ë¤Î»îºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»îºî¥é¥¤¥ó¥±ー¥Ö¥ë¤ò½éÅ¸¼¨¡£¿·³«È¯¤ÎÀþºà¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢YATONO XLR¤äMURAKUMO XLR¤ÈÈæ³Ó»îÄ°¤Ç¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¡ÖATH-ADX7000¡×¸þ¤±¤ËÀìÍÑ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥ê¥±ー¥Ö¥ë¡ÖBSHP for ADX7000¡×¤ä¡ÖBSEP for A10000¡×¡¢¡ÖAKAGANE-HP¡×¤Ê¤É¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
BSHP for ADX7000
NUARL
NUARL¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖNUARL ¦ÍClip(¥Ë¥åー¥¯¥ê¥Ã¥×)¡×¤ËÃíÌÜ¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
NUARL ¦ÍClip
¥¤¥ä¥«¥Õ·¿¤Ç½é¤á¤ÆMEMS¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
ÃæÄã°èÍÑ¤Ë10¡ß15mm·Â¤ÎPEEK¡ÜPUÊ£¹ç¿¶Æ°ÈÄ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡Ö¡ÈNUARL DRIVER¡ÉO¡×¡¢¹â°èÍÑ¤ËMEMS¥É¥é¥¤¥Ð¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¡£¹â°è¤Ë100kHz°Ê¾å¤ÎÄ¶¹â°èºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤ÊMEMS¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â²»³Ú´Õ¾Þ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÄ¶¹ÂÓºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÀßÃÖ¶õ´Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥ä¥«¥Õ·¿¤Ç¤â¡¢ºÇÅ¬¤Ê²»¶ÁÀß·×¤ò¼Â¸½¡£¹â°èÍÑ¤ÎMEMS¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¤ÈÆ±¼´¾å¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤âµ÷Î¥¤òÎ¥¤·¤¿ÂÐ¸þÇÛÃÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë½ÅÍ×¤ÊÄã°èºÆÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
NX1 Chapter2 HDSS Hi-Res STEREO EARPHONE
¡ÖNX1 Chapter2 HDSS Hi-Res STEREO EARPHONE¡×¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¿¶Æ°ÈÇ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àãþÂÎ¤ËÅëºÜ¤·¤¿¡¢2pin¥ê¥±ー¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ÎHi-ResÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡£
X171¡Ê²¾¾Î)¡£³°´Ñ¤ÏÌ¤Äê
¡ÖX171¡Ê²¾¾Î)¡×¤Ï¡¢NUARLÆÈ¼«¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¡¢4.4m¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ¤ÎUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ëDAC¥¢¥ó¥×¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊDAC¥¢¥ó¥×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤òNUARL¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NUARL¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤òÍýÁÛÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ëDAC¥¢¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£