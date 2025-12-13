½Å¸üºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¡×¡¡Â³ÊÔ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿°Õ³°¤¹¤®¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ï
¡¡¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿»þÂå·à¤Î100¿Í¡£Âè37²ó¤Ï11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¡Ê1932¡Á2025¡Ë¤À¡£¿ôÂ¿¤ÎÂçºî¤Ç½Å¸ü¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿Ì¾Í¥¤¬Â³ÊÔ¤òË¾¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡½¡½¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡ÛÊÉ°ìÌÌ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡×¤Î¿²¼¼¡¡¼ã¤«¤ê¤·º¢¡¢ÃÓÆâ½ß»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤â
¡¡11·î8Æü¤Ë92ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¼çºË¤¹¤ëÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡¦ÌµÌ¾½Î¤Ç¤ÏÌò½ê¹»Ê¤éÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤ò°é¤Æ¤¿¡£
¡¡»þÂå·à¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¹õß·ÌÀ¤ÎºîÉÊ¤À¡£½é½Ð±é¤Ï1954Ç¯¤Î¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¤Ç¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÏ²¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡Ê61Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÄØ»°½½Ïº¡×¡Ê62Ç¯¡Ë¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡Ê80Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÍð¡×¡Ê85Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾®ÎÓÀµ¼ù´ÆÆÄ¤Î¡ÖÀÚÊ¢¡×¡Ê61Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¾å°ÕÆ¤¤Á¡¡ÇÒÎÎºÊ»ÏËö¡×¡Ê67Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Ü¤¦¤Ë¤Õ¤í¤¦¡×¡Ê71Ç¯¡Ë¡¢²¬ËÜ´îÈ¬´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂçÊî»§Æ½¡×¡Ê66Ç¯¡Ë¡¢¸Þ¼Ò±ÑÍº´ÆÆÄ¤Î¡Ö¸æÍÑ¶â¡×¡Ê69Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¿Í»Â¤ê¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ö±ÀÌ¸¿Îº¸±ÒÌç¡×¡Ê78Ç¯¡Ë¡¢¡Ö°Ç¤Î¼í¿Í¡×¡Ê79Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÆÆÄ¤Î»þÂå·à±Ç²è¤Ç¼¡¡¹¤ÈÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤Ç¤ÏNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·¡¦Ê¿²ÈÊª¸ì¡×¡Ê72Ç¯¡Ë¤ÎÊ¿À¶À¹Ìò¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£À¶À¹¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ä¥ë¥Ä¥ëÆ¬¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄæÈ±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£2007Ç¯¤ÎÂç²Ï¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤Ç¤Ï¿®¸¼¤ÎÉã¡¦ÉðÅÄ¿®¸×Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£²á·ã¤ÊÀ³Ê¤Î¿®¸×¤Ï¡¢¸å¤Ë¿®¸¼¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î²á·ã¤µ¤¬¡¢ÃçÂå¤ÎÌÜÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
82ºÐ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê
¡¡25Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÌµÌ¾½Î¤Ç¤Î½é¼èºà¤ÎºÝ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤à»þÂå·àºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¸²½Ä£·Ý½ÑºîÉÊ¾Þ¤ä¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¿ä¾©¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ£Âô¼þÊ¿¡¦¸¶ºî¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡×¡Ê93Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤ä¤â¤á¤ÎÏ·Éð»Î¡¦»°²°À¶º¸±ÒÌçÌò¤Ç¼ç±é¡£Íª¡¹¼«Å¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¡¹¤µ¤Ó¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ëÀ¶º¸±ÒÌç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÇÄ®Êô¹Ô¤Îº´Çì·§ÂÀ¡ÊºâÄÅ°ìÏº¡Ë¤¬»ý¤Á¹þ¤à¤â¤á¤´¤È¡¢±¢ËÅ¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£Â©È´¤¤Ï¡¢Èà¤òÊé¤¦½÷¾¡¦¤ß¤µ¡Ê¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡Ë¤¬±Ä¤àÎÁÍý²°¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¡£Æ±Ç¯Âå¤È¤Î½ÐÀ¤Áè¤¤¤ä°úÂà¸å¤Îµï¾ì½êÃµ¤·¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö60Âå¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢Ìò¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ç¡¢¿§µ¤¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤·¤Í¡×
¡¡80Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢2ºî¤ÎÄ¹ÊÔ»þÂå·à¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬À½ºî¤·¤¿¡Ö²Ì¤·¹ç¤¤¡×¡Ê15Ç¯¡Ë¤Ï¡¢²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¤ËÌµ°Ù¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡ÖÉô²°½»¤ß¡×¤ÎÏ·Éð»Î¡¦¾±»Êº´Ç·½õ¤¬¼ã¤¤ÌÅ¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤ÆÌ¿·ü¤±¤ÎÆ¯¤¤ò¤¹¤ëÊª¸ì¡£±é½Ð¤Ï¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùÅÄÀ®Æ»¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤¿º´Ç·½õ¤Ï¡¢Éð²È¤ÎÌñ²ð¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿É¤¤Î©¾ì¤ÎÏ·¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë·õ¤òÈ´¤¯¡£Æ£Âô¼þÊ¿ºîÉÊ¤é¤·¤¤¼¢Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£82ºÐ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò¸«½Ð¤·¤½¤¦¤ÈÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤ÈÄË¤µ¤òËº¤ì¤ë
¡¡¿·¶ÃÏ¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸¤¯»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬À½ºî¤·¤¿¡Öµ¢¶¿¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Å¤¤²áµî¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ï·ÅÏÀ¤¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¼Î¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Î¸Î¶¿¤ËÉñ¤¤Ìá¤ê¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡½¡½¡£Æ£Âô¼þÊ¿¤ÎÌ¾ºîÃ»ÊÔ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤ÀÃçÂå¤¬¡¢¼Â¤Ë30Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢±ÇÁü²½¤òË¾¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÃçÂå¤Î¿´°Õµ¤¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¿ùÅÄ´ÆÆÄ¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¾ïÈ×µ®»Ò¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¡¢¶¶ÄÞ¸ù¡¢ÃæÂ¼ÆØÉ×¤é¤¬Â·¤¤¡¢¿®½£¡¦ÌÚÁ¾Ê¡Åç¤Ç¤Î¥í¥±¤â´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥í¥±¤âÂ¿¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÍîÇÏ¤·¤¿¸å¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÍ¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ¾Í¥°·¤¤¤µ¤ì¤Æ±óÎ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿ùÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï1Ç¯À¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¬Íè¤ë¡£ËÍ¤â¡Ø¤â¤¦°ì²ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¿·¿Í¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ°¤¤Î·ã¤·¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂ®¤¯Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤ÈÄË¤µ¤òËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ø¥«¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤¢¹ø¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤ÏÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤º¤â¤ì¤ë¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÌµÀº¤Ò¤²¤Ç½÷¹¥¤¤ÎÏ·»øÌò
¡¡¤â¤¦°ìºî¡¢»ä¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£02Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö½Õ¤¬Íè¤¿¡×¡£ÃçÂå¤ÈÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¶¥±éºî¤À¡£
¡¡¹¾¸Í¤ÎÉÒÏÓÆ±¿´¤À¤Ã¤¿´ÅÍøÄ¹Ìç¡ÊÃçÂåÃ£Ìð¡Ë¤Ï¡¢Ï·Ãæ¤Î±ïÀÌ¤ÎÄÔ»Â¤ê¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼«¤é½½¼ê¤òÊÖ¾å¡£¤ªÊ§¤¤È¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸æÄíÈÖ¡¦·î·Á¾®²ð¡ÊÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¡Ë¤È¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÆÈ¤ê¼Ô¤Îµ¤³Ú¤µ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÂÀÏºÊ¼±Ò¡×¡Ö¼¡ÏºÊ¼±Ò¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ÆÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÆó¿Í¤Ï¥«¥Í¤Ëº¤¤ê¡¢¶ìÆù¤Îºö¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ó¤ì»û¤òÌõ¤¢¤ê¤ÎÃË½÷¤ËÂß¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤ä¤¬¤ÆÂÀÏºÊ¼±Ò¤Ï¿ÈÅê¤²¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤á¤¤¤¿½÷¡¦¤ªÈþÂå¡ÊÆîÌîÍÛ»Ò¡Ë¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Ï¿©ºà²°¡Ö»Íµ¨²°¡×¤Î¸å²È¡¦¤ª¤ê¤»¡ÊèßÅÄµ×»Ò¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¿ÍÀ¸¤Î½Õ¤¬Íè¤¿¤È¤È¤¤á¤¯Æó¿Í¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¾®ÃÓ°ìÉ×¡£·øÊªÌò¤ÎÂ¿¤¤ÃçÂå¤¬ÌµÀº¤Ò¤²¤Ç½÷¹¥¤¤ÎÏ·»ø¡¢¤È¤Æ¤â¿È¤¬·Ú¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤À¾ÅÄ¤¬Ã»·õ¤Ç¥Ð¥·¥Ã¥Ð¥·¥Ã¤È¼êÎ¢·õ¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¡ÊCG¤Ç¤¹¡Ë¡£°Õ³°¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢ÅÏÊÕÄçÉ×¤Ë¤è¤ë°¥½¥Éº¤¦¼çÂê²Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾Í¥Æó¿Í¤Ï·ö²Þ¤·¤¿¤ê¡¢ÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·¤¤¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¡¢Îø¤Î´î¤Ó¡¢¸ÉÆÈ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¡¢µã¤«¤»¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ËÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡½Å¸ü¤ÊÂçºî¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÎºîÉÊ¤¬¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Â³ÊÔ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¥Ú¥ê¡¼²®Ìî¡Ê¤Ú¤ê¡¼¡¦¤ª¤®¤Î¡Ë
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£»þÂå·à¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢»þÂå·à¼çÂê²Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹CD¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Å·¹ñ¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥²°¦¹¥½÷»ÒÉô¡×ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤À¤±¤¬¿ÍÀ¸¤µ¡×¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Þ¥²¤¬¥¹¥´¤¤!!¡¡¥Þ¥²½÷Åª»þÂå·à¥Ù¥¹¥È100¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ÓÌî¤òÊâ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
