¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ú¸ÅÅÄÆØÌé¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÇÀ¾Éð¤ÎÂìÂô²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤Î¼éÈ÷¤Ë¡ÈËþÅÀ¡É¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Ë¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¡¢¿³µÄ°Ñ°÷¤Ë¸ÅÅÄÆØÌé»á¡¢ÄÔÈ¯É§»á¡¢²¬ÅÄ¹¬Ê¸»á¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¤Î5¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¿¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¥×¥í¤ÎÌÜ¤Ç¿³µÄ¤¹¤ë´ë²è¡£
¡¡¡È¤¦¤ë¤µÊý¡É¤Î¿³µÄ°Ñ°÷¤¬ÂìÂô¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ15ÅÀËþÅÀ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡ËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï4·î13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£5²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢°ìÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤òÆóÎÝ¼ê¡¦ÂìÂô¤¬Î¾É¨¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¹¥Êá¤¹¤ë¤ÈÈ¿Å¾¤·¤ÆÆóÎÝÁ÷µå¡£Ê»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï8·î17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£±äÄ¹10²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÄ·¤Í¤ÆÆóÍ·´Ö¥·¥ç¡¼¥È´ó¤ê¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤òÉ¨¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊáµå¤·¤Æ°ìÎÝ¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ»á¤Ï¤È¤¯¤Ë4·î¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿ä¤·¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È¥²¥Ã¥Ä¡¼¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥²¥Ã¥Ä¡¼¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤¬¥ß¥½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àè¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤¿ÂìÂô¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤â¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£²¬ÅÄ»á¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡×¤È22ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿¡£