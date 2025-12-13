¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡5Æü´Ö³«ºÅ¡ÛÃÏ¸µ¡¦°ìÀ¥ÌÀ¡¡¤·¤Ö¤È¤µÈ¯´ø¤ÇÍ¥½Ð¡¡ÄºÅÀ¤Ø¡Ö°®¤Ã¤Æ·þ¤êº¹¤·ÁÀ¤¤¡×
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡ÖÂè36²óÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï¡¢13Æü¤Ë4ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¼ÂÎÏ¼Ô¤Î°ìÀ¥ÌÀ¡Ê54¡áÅìµþ¡Ë¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ2Ãå¥´¡¼¥ë¡£Í¥¾¡Àï¤Ï5¹æÄú¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à61¹æµ¡¤ÏÁ°Àá¤Çº£³À¸÷ÂÀÏº¤¬Í¥½Ð4Ãå¤È³èÌö¤·¤¿¡£Í½Áª¤ò5°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¤ÎÊý¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À½àÍ¥¤â¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö°®¤Ã¤Æ²ó¤ë´¶¤¸¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¼«Ëý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é°ìÈ¯¤ò¸«Éñ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï½½Ê¬¡£¡Ö°®¤Ã¤Æ·þ¤êº¹¤·ÁÀ¤¤¤À¤Í¡×¡£·êÅÞ¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤À¡£