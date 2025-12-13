ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡Öº£¤Þ¤Ç2¡¢3²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬¥²¥¹¥È¡£ºòÇ¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀõÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖÀõÅÄÈþÂå»Ò 50th Anniversary¡ÁÀ¶¿å¥ß¥Ã¤Á¤ã¤óÍê¤ß¤Î50¼þÇ¯¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤äº´Æ£¹À»Ô¡¢Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤éÍ§¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢²Î¤ä¥È¡¼¥¯¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤Ã¤Æ»ä¡¢º£¤Þ¤Ç2¡¢3²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀ¶¿å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÀÎNHK¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¢¤È¤Ï¤´ÈÓ²ñ¤Ç¡¢Ãæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤È¤«¤¬¤¤¤ë¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Û¤ó¤È¡¢°ì¿Í¤Ç¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤µ¤ì¤Æ¡×¤È´¶¿´¡£ÀõÅÄ¤â¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡¢¤ï¤«¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£