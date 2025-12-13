µÆÃÓÍºÀ±¡¢WBC½é½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¡¡¡ÖÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤¬13Æü¡¢Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯¤Ê¤É²áµî5Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð½é¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤êÄ´À°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢WBC½Ð¾ì¤Î°Õ¸þ¤Ï½êÂ°µåÃÄ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ëº£¤Ï½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.99¤À¤Ã¤¿¡£