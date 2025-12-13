¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹!? ¹â¾ë¤ì¤Ë¤ÎÌÂ¸À¡õÌÂ¥Ý¡¼¥º¤Ëº¤ÏÇ
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£½ÀÆ»Áª¼ê¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅÅ·âÅ¾¿È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Á¥¦¥ë¥Õ¤È¤â¤â¥¯¥íÏÂ¤¨¡Á¡×¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÆþ¾ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¦¥ë¥Õ¡£ÀÎ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀèÇÚ¡Ê!?¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤â¤â¥¯¥í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¡Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀèÇÚ¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤ëÁêÃÌ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦4¿Í¡£
¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÆþ¾ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶Ì°æ»í¿¥¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤«¤Ê¡Á¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ëÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Ë¡¢¡ÖÌÔ¡¹¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¡Ä¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼·Ï¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤ëÄó°Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¦¥ë¥Õ¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤äµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¤â¥¯¥í¤¬Æþ¾ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¡¢ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤ºÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É´ÅÄ¡õ¶Ì°æ¥Ú¥¢¡£À¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¶·¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë2¿Í¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Î¹¥Êª¡¦ÌÀÂÀ»Ò¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥º¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â¾ë¡õº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥Ú¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥Ö¥ê¡¼·Ï¤ò·ã¿ä¤·¤¹¤ë2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¾ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤ÎÆæ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢É´ÅÄ¡¢¶Ì°æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÍý²òÉÔÇ½¤À¤È¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ÎÌ¾¿äÍý¤Ë¤è¤êÆæ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤â¥¯¥í¤¬¹Í¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¥¦¥ë¥Õ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢1·î4Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÆþ¾ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡ÉEVIL¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£