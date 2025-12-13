¥Ûー¥à¤Î²£ÉÍBC¤¬Âçºå¤òÀÜÀï¤ÎËö¤Ë·âÇË¡ÄB1ÄÌ»»7000ÆÀÅÀÃ£À®¤Î°ÂÆ£¤¬V°ú¤´ó¤»¤ë3P
¡¡12·î13Æü¡¢²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1Âè14Àá¤¬³«ºÅ¡£²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤¬¥Ûー¥à¤ÇÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢26－26¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿Î¾¥Áー¥à¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤âÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢²£ÉÍBC¤Ï¥±ー¥ì¥Ö¡¦¥¿ー¥ºー¥¹¥ー¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë±þÀï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¯¥©ー¥¿ー¤Î½ª¤ï¤êºÝ¤Ë¤ÏÃ«¸ý¸÷µ®¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢49－50¤È²£ÉÍBC¤Î1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍBC¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤µ¤é¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢67－65¤Î2ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ¸å¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç1ÅÀ¤òÁè¤¦Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤â¡¢»Ä¤ê2Ê¬¤Ë°ÂÆ£ÀÀºÈ¤¬µ®½Å¤Ê3ÅÀÃÆ¤òÄÀ¤á¡¢Â³¤±¤Æ¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¤¬¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¡£ºÇ¸å¤Ï¿¹°æ·òÂÀ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢87－80¤Ç²£ÉÍBC¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À²£ÉÍBC¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¤¬19ÆÀÅÀ9¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥±ー¥ì¥Ö¡¦¥¿ー¥ºー¥¹¥ー¤¬12ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¿ÜÆ£¹·Ìð¤¬10ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£B1ÄÌ»»7000ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿°ÂÆ£¤Ï11ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥ì¥³ー¥ÉÃ£À®¤Ë¾¡Íø¤Ç²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿Âçºå¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ëー¥µー¤¬17ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬15ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÌÚ²¼À¿¤¬6ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º 87－80 Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡Ê@²£ÉÍ¹ñºÝ¥×ー¥ë¡Ë
²£ÉÍBC¡Ã26¡Ã23¡Ã18¡Ã20¡Ã¡á87
Âç¡¡ºå¡Ã26¡Ã24¡Ã15¡Ã15¡Ã¡á80
¡ÚÆ°²è¡ÛÍ×½ê¤Ç3ÅÀÃÆ¤òßÚÎö¤·¤¿°ÂÆ£¡ª
¡Ú4Q¡Û
²£ÉÍBC 70-67 Âçºå#¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹ ¤Î¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤«¤é #°ÂÆ£ÀÀºÈ ¤¬¥³ー¥Êー¥¹¥êー¤òÄÀ¤á¤ë🔥
¢§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVEhttps://t.co/nuXtgWgfCV#¥Óー¥³¥ë #NoQuarter #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× #B¥êー¥° pic.twitter.com/mWO8hNdcm8
- ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º (@b_corsairs) December 13, 2025