¡¡12·î13Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè14Àá¤Ç¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Î°ÂÆ£ÀÀºÈ¤¬B1ÄÌ»»7000ÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2016－17¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¡¢B1¤Ç¥×¥ìー¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°ÂÆ£¡£¸½ºß33ºÐ¤Î¥¬ー¥É¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍBC¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ15.2ÆÀÅÀ2.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.3¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÏ¿Ã£À®¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿13Æü¤ÎÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µÀï¤Ç¤â¡¢°ÂÆ£¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê1Ê¬24ÉÃ¤Ç¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò2ËÜ³ÍÆÀ¤·¡¢1ËÜÌÜ¤òÄÀ¤á¤Æ¥ì¥³ー¥É¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËB1ÄÌ»»7000ÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ð¥ó¥Ç¡¦¥¬ー¥É¥Êー¡Ê¸½¡§¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¸ー¥«¥¹¡Ê¸µ¡§Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡Ê¸½¡§ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤Î3Ì¾¡£°ÂÆ£¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥êー¥°»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿°ÂÆ£¡ª
¡Ú3Q¡Û
²£ÉÍBC 66-63 Âçºå
㊗️#°ÂÆ£ÀÀºÈ B1¸Ä¿ÍÄÌ»»7000ÆÀÅÀÃ£À®¡ª¡ª
»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¤¹🎉
¢§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVEhttps://t.co/nuXtgWgfCV#¥Óー¥³¥ë #NoQuarter #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× #B¥êー¥° pic.twitter.com/qCEQ0NiQo0
- ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º (@b_corsairs) December 13, 2025