´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÀÚ¼Â¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡Ö¥Ö¥¿¤Ë°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢É¡¤¬¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÉ×¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½GKËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê62¡Ë¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡¢¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½ÕÉ×ºÊ¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÎÁÍý¤È¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡£Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤Îº£°æÍã¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢´Ý»³¤â¸ºÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç71¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¾¯¤·¤ä¤»¤¿¤Î¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»à¤Ë¤½¤¦¤Ê¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Â©¶ì¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ö¥¿¡Ä¥Ö¥¿¤Ë°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢É¡¤¬¤Ö¤Ö¤Ö¤Ö¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¾¯¤·¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë±¿Æ°ÎÌ¤âËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°úÂà¤«¤é9Ç¯¡£Æ£ËÜ¤«¤é¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤È°ì½ï¤Ã¤ÆÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤ÏËÜÇ½¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸«¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤é¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ê¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¡¢°û¤ßÊª¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦´Ý»³¡£¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡£ÌëÃæ¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤µ¡×¤ÈÁýÎÌ¤Î¸µ¶§¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¼êÃÊ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸ÂÎ½Å¤Ï¡Ö3¥¥í¡Ê¸º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÜÊÂ»á¤«¤é¡Ö¤¹¤°Íî¤Á¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢´Ý»³¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡¢Æñ¤·¤¤¡£40Ä¶¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤ä¤»¤Å¤é¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£