8·î½Ð»º¤Î¿ùºêÈþ¹á¥¢¥Ê¡¡»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¡Ö»º¸å½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¡×¡Ö¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á(47)¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ùºê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¡¢»º¸å½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Î»Å»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¸å¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¡×¤È¶á±Æ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¿ùºê¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£