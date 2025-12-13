É¹Àî¤¤è¤·¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿ÀÖ¥¹¡¼¥Ä¡õ¶âÈ±»Ñ¤Ë ¡È¿Íµ¤·Ý¿Í¡É ÁÛµ¯¤¹¤ëÀ¼¡Ä½¼ÅÅ´ü´Ö¤«¤éÉüµ¢¸å¤Î²÷¿Ê·â
¡¡12·î12Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡Ù¤òÈäÏª¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¹Àî¤µ¤ó¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±´ë²è¤Ç¡¢±é²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Æü¤Î¸á¸å10»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î²Î¾§Æ°²è¡£É¹Àî¤Ï¡¢Á´¿È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï¶âÈ±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë°õ¾Ý¤Î¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢X¤Ë¤Ï¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô°ì½Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ¡ÔÈþ²½¤·¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Õ¡¡¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ï2000Ç¯¤Ë±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡Ù¤Ï2002Ç¯¡¢4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃã¿§¤ÎÈ±¤Ç¡¢ÀÄ¤ÎY¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î´ë²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤ÏÆ±¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ØÈ¯Çä¤·¤¿Åö½é¤è¤ê¤âÇ¯·î¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢´¶³´¿¼¤¤¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤â²Ã¤¨¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¾§¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÂåÉ½¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2022Ç¯12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¡£Ìó1Ç¯8¥«·î¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿25¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¶Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Î·à¾ì¤ò¤Þ¤ï¤ëÆÃÊÌ¸ø±é¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö2025Ç¯6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØºäËÜÈþ±«¤Î¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿É¹Àî¤µ¤ó¡£½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ï¡Ø²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¼¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËÜ²»¤âÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤µ¤ò²Î»ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢70¶Ê¤Û¤É²Î»ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÎ¥¤ì¤¿²Î¼êÀ¸³è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à³èÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿É¹Àî¤Î¿Ê·â¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£