¥Ö¥é¥Ã¥¯IP¥±¡¼¥¹¤Ë3¿§¤Î¥µ¥ó¥ì¥¤¥À¥¤¥ä¥ë¡¢¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡ÖPACIFIC DIVER 3120¡×¿·ºî
¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡ÖPACIFIC DIVER 3120 SERIES¡×¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤¬¹ß¤ê¤½¤½¤°¥Ó¡¼¥Á¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÌë¡¢ËÁ¸±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¤À¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥É¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥µ¡¼¥¸¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¦3¿§¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Î¥µ¥ó¥ì¥¤¥À¥¤¥ä¥ë¤À¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢²Á³Ê¤Ï3¥â¥Ç¥ë¤È¤â11Ëü4400±ß¡£
¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊLLT¡Ë¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï³°Éô¸÷¸»¤äÃß¸÷¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¼«¸ÊÈ¯¸÷¤¹¤ë¡£È¯¸÷¤ÏºÇÂçÌó25Ç¯¤È¤µ¤ì¡¢°Å½ê¤äÌë´Ö¤Î´Ä¶¤Ç¤â»þ¹ï¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÉÃ¿Ë¤Ë¤âÈ¯¸÷¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥É¥Ö¥ë¡¼¡ÊRef.3123.B¡Ë
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊRef.3135.B¡Ë
¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥µ¡¼¥¸¥ì¥Ã¥É¡ÊRef.3137.B¡Ë
¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊLLT¡Ë¤Î¼«¸ÊÈ¯¸÷¥¤¥á¡¼¥¸
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯IP¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅý°ì¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤ò»ý¤Ä¡£¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡õ¥¿¥Õ¤Ê¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¡ÖCARBONOX¡×À½¤ÎµÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¥¹¥¤¥¹À½¥¯¥©¡¼¥Ä¼°¤Î¡ÖRonda 515¡×¡¢ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤ÏÀ½Â¤¤«¤éÌó4Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PACIFIC DIVER 3120 SERIES ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯IP¥±¡¼¥¹¤ÈCARBONOX¥Ù¥¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¤é¤·¤¯¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤È»ëÇ§À¤È¤È¤â¤Ë¡¢200mËÉ¿å¡¢LLT¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÈ¯¸÷¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÉ÷ËÉ¤È¤Ã¤¿¼ÂÍÑÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÅÓ¤Ç¤â¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯IP¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§·Â44mm¡ß¸ü¤µ12mm
É÷ËÉ¡§¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÊÒÌÌÌµÈ¿¼Í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥·¥ê¥³¥ó¥é¥Ð¡¼
ËÉ¿åÀÇ½¡§200m
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥¯¥©¡¼¥Ä¼°¡ÖRonda 515¡×
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§À½Â¤¤«¤éÌó4Ç¯
