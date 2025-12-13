±Ç²è´ÆÆÄ¤Îë¾Êó¤¬Áê¼¡¤¤¤À£²£°£²£µÇ¯¡¡¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó»àµî¡Ä¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¡×¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¡¢¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×·ª»³ÉÙÉ×¤µ¤ó¤â
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬£¸Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££·£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¤Îë¾Êó¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¡×¤Î¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¤ä¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿·ª»³ÉÙÉ×¤µ¤ó¤é¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï£·£¹Ç¯¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£µÇ¯¤Î¡Ö£Ë£Á£Í£É£Ë£Á£Ú£Å¡¡£Ô£Á£Ø£É¡×¤Ï³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹¡¡£ë£ï¡¡£Ç£Á£Ì£Ó¡×¤ÇÊóÃÎ±Ç²è¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç¡¦¼öÇû¡×¡ÖÆÍÆþ¤»¤è¡ª¡¡¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡×¤Ê¤É½Å¸ü¤Ê¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤«¤é¡ÖÅÁÀ÷²Î¡×¡¢¡Öò³ò´¤ÎÒº¡×¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¡¡¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö·ï¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÍ¥½¨¾Þ£±£°ÉôÌç¼õ¾Þ¡£¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡Ê£²£°£±£²Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï£±£²ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£°£±£µÇ¯¸ø³«¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Îµð¾¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£µÇ¯¡££³·î£²£µÆü¡¢±Ç²è¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¡×¡Ö¼Ì³Ú¡×¡ÖÛæ¤Î¾ë¡×¤Ê¤É¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¼ÄÅÄÀµ¹À¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££¹£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢£¶£¹Ç¯¤Ë¡Ö¿´ÃæÅ·ÌÖÅç¡×¤ò¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¤Î¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖÄÀÌÛ¡×¡Ê£·£²Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÈÜÌï¸Æ¡×¡Ê£·£´Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¼Ì³Ú¡×¡Ê£¹£µÇ¯¡Ë¤Î£³ºî¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¡£ºÊ¤Ï½÷Í¥¤Î´ä²¼»ÖËã¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿£¶·î£±£¸Æü¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿·ª»³ÉÙÉ×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£´¡Ë¤¬°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¤ò£±ºîÌÜ¤«¤é·×£±£±ºîÉÊ¡¢¤Û¤«¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥Û¡¼¥à¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥Û¡¼¥à£²¡¡Æü»±¤ÎÍè¤¿Æ»¡×¡Ö¤Õ¤¦¤±¤â¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£±·î£±£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¼ç±é¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿û¸¶¹À»Ö¤µ¤ó¤¬£·£°ºÐ¤Ç»àµî¡£ç¹Â¡¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢·§ËÜ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖÆüËÜ±Ç²è£±£°£°ËÜ¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Û¤¿¤ë¤ÎÀ±¡×¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÁáºé¤¤Î²Ö¡×¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿¹Ã»Ò±à¡¡£°¡¥£µÉÃ¤Î²Æ¡×¡Ê£±£¸Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥«¥à¥¤¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÈ¯É½¡£Ã»ÊÔ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½¿¶¶½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£