¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿´ä¼ê¡¦²Ö´¬»Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö£ë£é£î£ç¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£È£é£ì£ì¡×¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£È¡Ë¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹â¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëµð¿Í¡¦À¾´Û¤é¤È¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢Ã»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿ÍºÀ±¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢£×£Â£Ã¡¢¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¢¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¼çÍ×Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¡¢Âç¡¢¥×¥í¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡ÊÆüËÜ¡ËÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç£±ÅÙ¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤·¤«ÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤Þ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏËÍ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍºÀ±¤Î²Ö´¬Åì¹â¤Î£³³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¤±¡£ÍºÀ±¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃ«¤ÈÍºÀ±¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£²Ö´¬Åì¹â¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢Êì¹»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»ý¤ÄÍºÀ±¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖºòÆü¡Ê²Ö´¬Åì¤Î¡Ëº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¡ÊÂçÃ«¤ÈÍºÀ±¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤Í¡¢¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤¤ÀÊ¼è¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£